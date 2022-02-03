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Уряд Польщі схвалив надання Україні боєприпасів і ПЗРК

Уряд Польщі схвалив надання Україні боєприпасів і ПЗРК

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив про надання Україні переносних зенітно-ракетних комплексів Piorun та боєприпасів.

Уряд Польщі ухвалив рішення про надання Україні військової допомоги у вигляді протиракетних комплексів та амуніції. Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак 1 лютого в Twitter.

"Добрі новини. На моє прохання, Рада міністрів ухвалила рішення щодо допомоги Україні. Ми надамо найсучасніше польське обладнання - переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та боєприпаси", - написав він.

Напередодні візиту до Києва 1 лютого польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький повідомив, що Польща планує передати Україні ПЗРК "Грім", боєприпаси та безпілотні літальні апарати різного типу.

Україна отримує військову допомогу і від інших західних партнерів. Так, 1 лютого до Києва прибув шостий літак із США в рамках безпекової допомоги Україні на загальну суму 200 мільйонів доларів. Раніше Україна отримала від Великобританії оборонну допомогу у вигляді легких протитанкових оборонних систем.

Натомість Естонія поставить Україні протитанкові комплекси Javelin, а Латвія та Литва - протиповітряні комплекси Stinger. Тим часом Німеччина надасть українським військовим п'ять тисяч захисних шоломів.

Можливість надати Україні зброю розглядає також Канада.

Источник: dw.com

Новости портала «Весь Харьков»

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