Уряд посилить контроль за якістю послуг посередників з працевлаштування за кордоном

19 серпня Уряд затвердив критерії, за якими оцінюватиметься ступінь ризику від провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном. Відповідна постанова була прийнята на черговому засіданні Кабінету Міністрів України.

Згідно з документом періодичність проведення планових заходів державного контролю залежатиме від ступеня ризику, визначеного за сумою балів за всіма критеріями.

Прийняте Урядом рішення дозволить визначати найбільш ризикових посередників у працевлаштуванні за кордоном, які раніше вже допускали порушення вимог законодавства, та спрямувати державний нагляд (контроль) саме на попередження негативних наслідків і небезпек для людей.

Крім того, зазначене рішення дасть можливість зменшити адміністративний тиск на бізнес.

Источник: me.gov.ua

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