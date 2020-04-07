Уряд посилює обмеження на кордоні задля запобігання поширенню коронавірусу.

З 7 квітня державний кордон України можна буде перетнути лише автотранспортом і лише у 19 пунктах пропуску. Це передбачено внесеними змінами до розпорядження Кабінету Міністрів України № 288-р «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю і припинення в них пішохідного сполучення».

Відповідно до внесених змін, з 00 год. 00 хв. 7 квітня 2020 року тимчасово закритими будуть 115 пунктів пропуску, ще у 28 пунктах пропуску тимчасово припинене пішохідне сполучення.

Крім того, в Україні іншими урядовими документами тимчасово закриті пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) сполучення.

Своєю чергою Нова митниця оновила інтерактивну карту, на якій позначила усі пункти пропуску — закриті вже та які будуть закриті з 7-го квітня, а також відкриті — як для пасажирського, так і вантажного сполучення: http://www.customs.gov.ua/?p=533 .

Источник: kmu.gov.ua

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