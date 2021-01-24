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Уряд прийняв постанову «Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти»

Уряд прийняв постанову «Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти»

Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти», ініційовану та розроблену Міністерством охорони здоров’я. Про це повідомив заступник Міністра охорони здоров’я, Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«У кожному закладі загальної середньої освіти, незалежно від форми власності, має бути медичний працівник. Учні повинні бути забезпечені постійним моніторингом стану здоров’я. Тож, відповідно до затвердженого Порядку, медичне обслуговування може здійснюватися медичними працівниками, які входять до штату таких закладів освіти. А у разі відсутності у закладі освіти медичного працівника можна укласти договір із будь-яким закладом охорони здоров’я про медичне обслуговування», — зазначив Віктор Ляшко.

Крім того, за словами головного санітарного лікаря, медичне обслуговування саме в закладі освіти передбачає низку заходів, зокрема: здійснення контролю за своєчасністю проходження профілактичного медичного огляду та вакцинації; проведення просвітницької та консультативної роботи серед учасників освітнього процесу щодо здорового способу життя, турботи про психічне здоров’я, виховання здорової дитини; інформування з питань вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, збереження репродуктивного здоров’я, протидії поширенню серед учнів звичок, небезпечних для їхнього фізичного та психічного здоров’я.

Источник: moz.gov.ua

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