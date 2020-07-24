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Уряд прийняв Постанову про збереження полезахисних лісових смуг

Уряд прийняв Постанову про збереження полезахисних лісових смуг

22 липня прийнято постанову, якою затверджуються Правила утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення.

Також постанова вносить зміни до Типового договору оренди землі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 р. № 220, в частині визначення умов щодо утримання та збереження таких смуг і забезпечення виконання ними функцій агролісотехнічної меліорації.

Так, документом передбачаються:

— обов’язковість виконання цих Правил усіма власниками, орендарями та користувачами земельних ділянок, на яких розміщено полезахисні лісові смуги;

— заходи, які необхідно провести у полезахисних смугах, на основі матеріалів лісовпорядкування або результатів обстеження комісією;

— утворення комісії органом місцевого самоврядування або територіальним органом Держгеокадастру, до повноважень якого належить передача у власність або користування земельних ділянок під полезахисними лісовими смугами;

— проведення рубок у полезахисних лісових смугах на підставі лісорубного квитка;

— заборона здійснювати діяльність, що може негативно впливати на збереження та використання полезахисних лісових смуг.

Передбачені Правилами заходи дозволять забезпечити належний стан полезахисних лісових смуг та створити сприятливі умови для підвищення їх стійкості, продуктивності, оздоровлення, посилення захисних та інших корисних функцій.

Довідково:

Полезахисні лісові смуги є важливим елементом у формуванні стійких до несприятливих умов агроландшафтів. Основним завданням полезахисних лісових смуг є захист від ерозії ґрунтів у лісостеповій та степовій зонах України.

В Україні обліковується близько 440 тис. га полезахисних лісових смуг, основним завданням яких є захист від ерозії ґрунтів у лісостеповій та степовій зонах України. Однак, на сьогоднішній день відсутні нормативно-правові акти, якими було б визначено процедуру їх утримання та збереження з метою виконання агролісомеліоративної функції.

Источник: me.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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