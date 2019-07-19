Уряд призначив трьох нових членів наглядової ради Приватбанку

Уряд призначив трьох членів наглядової ради АТ КБ «ПриватБанк» з претендентів, визначених за результатами конкурсного відбору, відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабміну від 27.03.2019 № 267.

Згідно з рішенням Уряду, незалежними членами наглядової ради Приватбанку стали: Шьонайх-Каролат Себастіан, Томаш Ольга та Сульжик Роман, які розпочнуть фактичне виконання повноважень з 30 липня 2019 року.

Шьонайх-Каролат Себастіан має більше 30 років досвіду роботи в комерційних банках, з яких близько 20 років - на керівних посадах в Німеччині, Австрії та Польщі. Себастіан здобував свою експертизу у Deutsche Bank, очолював регіональні кооперативні банки в Німеччині та Польщі. Має успішний досвід трансформації бізнес-моделей банків.

Томаш Ольга має великий досвід роботи в українських та міжнародних банках, а також в міжнародних фінансових організаціях. Володіє глибоким розумінням українського ринку, а також знаннями найкращих міжнародних практик з акцентом на аудит, оперативну ефективність, управління ризиками та ІТ.

Сульжик Роман має значний досвід роботи у фінансовій сфері в Україні, СНД та США, а також глибоке розуміння IT технологій. Досвід Романа включає експертизу у фінансах та інформаційних технологіях: він співзасновник стартапу, який орієнтований на впровадження передових технологій Blockchain у реальному секторі.

Призначення сприятиме формуванню наглядової ради Приватбанку у повному складі - дев'ять членів, з яких шість членів є незалежними, а три члени є представниками держави відповідно до ст. 7 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Довідково

13.06.2019 Енгін Акчакоча, Андреа Монета та Стівен Сіліг, яких Уряд своїм розпорядженням від 22.05.2019 № 331-р призначив членами наглядової ради Приватбанку за результатами відкритого конкурсу подали заявки про відмову від вступу на посаду за власним бажанням у зв'язку з неприйнятністю вимог антикорупційного законодавства України щодо декларування.

Источник: minfin.gov.ua

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