Уряд продовжив до кінця року реалізацію експериментального проекту щодо дистанційної оплати ЖКП

Сьогодні на засіданні Уряд прийняв рішення продовжити термін реалізації експериментального проекту щодо формування навичок та популяризації дистанційної оплати житлово-комунальних послуг серед одержувачів пенсій та грошової допомоги до 31 грудня 2021 року.

Проект продовжено з метою більш широкого залучення уповноважених банків до реалізації експерименту та у зв’язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

У рамках проекту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2020 року № 287” окремими уповноваженими банками було проведено заходи щодо:

проведення оплати за спожиті житлово-комунальні послуги серед одержувачів пенсій та грошової допомоги на довільні реквізити через дистанційні канали обслуговування: мобільний додаток та інтернет-банкінг;

реєстрацію в системі банк-online без відвідування відділень банку;

регулярного інформування одержувачів шляхом відправлення смс-повідомлень про роботу систем дистанційного обслуговування та “гарячих” телефонних ліній, можливості дистанційної оплати за спожиті житлово-комунальні послуги, смс-інформування про зарахування грошових коштів;

розміщення на веб-сайтах інформаційних відеороликів з відповідними рекомендаціями щодо безпечного обслуговування в банках.

Реалізовано сервіс зняття готівкових коштів при розрахунках картками за допомогою платіжних терміналів в таких торгових мережах як СІЛЬПО, ФОРА, VARUS, АЗК Wog та Okko.

За даними АТ „Ощадбанкˮ, кількість одержувачів, що сплачували комунальні послуги через дистанційний канал за період експерименту зросла майже утричі.

Источник: msp.gov.ua

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