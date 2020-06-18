Уряд продовжив карантин в Україні до 31 липня, - Максим Степанов

Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров’я щодо продовження адаптивного карантину до 31 липня 2020 року.

Відповідне рішення було прийняте на засіданні Уряду 17 червня.

«Ми пропонуємо продовжити карантин до 31 липня 2020 року, враховуючи епідемічну ситуацію в кожному регіоні. На території регіонів із значним поширенням COVID-19 запроваджуються посилення протиепідемічних заходів», - заявив Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Відповідно до Постанови, регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається область, в якій наявна одна з наступних ознак:

— завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більше 50 відсотків;

— середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;

— коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 складає більше 11%;

Посилення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на території регіону на підставі рішення регіональної комісії ТЕБ та НС, яке приймається з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у регіоні ознак для посилення протиепідемічних заходів.

У регіонах, в яких здійснюється посилення протиепідемічних заходів, може встановлюватись особливості діяльності та обмеження щодо:

— проведення спортивних заходів, культурних, релігійних та інших масових заходів;

— діяльності закладів, що надають послуги з розміщення;

— здійснення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень у міському, приміському, міжміському внутрішньообласному та міжобласному сполученні;

— перевезення пасажирів метрополітеном;

— відвідування закладів дошкільної освіти;

— роботи закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів, закладів культури;

— діяльності закладів харчування;

— проведення масових заходів.

Источник: moz.gov.ua

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