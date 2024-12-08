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Уряд продовжив проєкт «єЧерга» ще на два роки

Уряд продовжив проєкт «єЧерга» ще на два роки

Кабінет міністрів на засіданні 5 грудня схвалив постанову, що запроваджує експериментальний проєкт "єЧерга" для бронювання часу перетину кордону ще на два роки.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Зазначається, що новий експериментальний проєкт зосередиться на масштабуванні системи для всіх видів транспортних засобів, удосконаленні питання пріоритетного проїзду через кордон та автоматичній верифікації низки інформації, що має бути наявна в перевізника.

“Наступні два роки ми зосередимось на подальшому розвитку проєкту “єЧерга”, щоб процес перетину кордону був прогнозованим для всіх видів транспорту. Йдеться як про комерційних перевізників, так і громадян, що перетинають кордон приватним транспортом – всі мають бути впевнені в тому, що черги перед пунктом пропуску не буде. Окрім цього, важливим етапом розвитку проєкту стане встановлення камер автоматичної фіксації на в’їзді до пунктів пропуску, щоб мінімізувати можливості проїзду транспорту незареєстрованого в системі”, – наголосив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Перелік учасників експериментального проєкту розширено. Йдеться про Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони, Міністерство цифрової трансформації, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури, Державну службу України з безпеки на транспорті, Адміністрацію Держприкордонслужби, Держмитслужба, Державне підприємство «ДІЯ», Моторне (транспортне) страхове бюро України, суб’єкти господарювання зон очікування (сервісних зон), бюджетна установа «Інформаційно-аналітичний центр дорожнього господарства».

Експеримент буде реалізовано завдяки проєкту «Підтримка цифрової трансформації» за підтримки USAID і UK Dev. Партнер проєкту – Фонд Східна Європа.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2022 року на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" запрацювала у межах пілотного проєкту електронна черга перетину кордону. Вона була розроблена спеціально для українського пункту пропуску і враховує особливості української нормативно-правової бази.

Реєстрація для вантажних автомобілів у електронну чергу стартувала на початку травня 2023 року. Для автобусів запис доступний з липня, а для легкових автомобілів – з серпня.

Джерело: ukrinform.ua

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