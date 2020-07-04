Уряд проконтролює, як будуть використані кошти, виділені на ліквідацію наслідків повеней, - Денис Шмигаль

Уряд виділив кошти для допомоги кожній родині, яка постраждала від повеней в західних областях України.

Про це, виступаючи у Верховній Раді під час «Години запитань до Уряду», заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Одразу, коли стало зрозуміло масштаб лиха, і я, і Президент, і деякі міністри особисто прибули на місце подій, аби оцінити наслідки стихії. В наступні дні, як і було обіцяно, Уряд спрямував кошти на подолання наслідків паводків», - наголосив Прем’єр-міністр.

Першопочатково, як зазначив Денис Шмигаль, понад 750 млн грн підуть на відновлення домівок постраждалих людей, на відновлення інфраструктури та проведення комплексу превентивних заходів, аби не допустити повені у майбутньому. «Так, для Закарпатської облдержадміністрації виділено 30 млн грн, Івано-Франківської – 480 млн, Львівської – 10 млн грн, Чернівецької - 30 млн грн», - нагадав очільник Уряду.

Також, за його словами, держава забезпечує допомогу постраждалим сім’ям. «Власникам житлових будинків, які повністю зруйновані, виплачується 300 тис. грн на сім’ю, сім’ям на капітальний ремонт – 50 тис. грн, сім’ям, чиї житлові будинки пошкоджені – 20 тис. грн», - повідомив Денис Шмигаль.

Крім того, за його словами, Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів було виділено 122 млн грн (для Державного агентства водних ресурсів та державного агентства лісових ресурсів). Для ДСНС виділено 41 млн грн, для Національної гвардії – 22 млн грн, для Національної поліції – 19 млн грн.

«Я вже наголошував, що понад 750 млн грн – це не остаточна сума, яку Уряд спрямовує на відновлення інфраструктури регіонів. Ми отримали від місцевих органів попередні розрахунки, що додатково для подолання наслідків стихії потрібні ще близько 2 млрд грн. Гроші треба виділяти, але важливо уважно простежити, як ці кошти будуть використані. Бо держава за останні 10-15 років мільярди гривень витратила, аби не було таких руйнувань від повеней. Але ми бачимо, що кожного року це питання постає знову. Президент поставив нам завдання зробити так, щоб ми не поверталися до цих проблем кожного року. Тому дуже важливо прослідкувати за цільовим використанням всіх коштів», - заявив Денис Шмигаль.

Також Прем’єр-міністр наголосив на відповідальності місцевої влади: «Уряд свою роботу уже зробив, кошти виділені, тепер важливо проінспектувати, як ці кошти використовуються місцевою владою».

Источник: kmu.gov.ua

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