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Уряд пропонує удосконалити процедуру вирішення трудових спорів

Уряд пропонує удосконалити процедуру вирішення трудових спорів

Уряд підтримав проєкт закону щодо удосконалення процедури вирішення індивідуальних трудових спорів. Відповідне рішення було ухвалено на черговому засіданні Уряду сьогодні, 19 травня.

Документом пропонується доповнити законодавство нормами щодо альтернативного досудового механізму вирішення індивідуальних трудових спорів, який передбачає можливість залучення до цього процесу медіаторів.

“Медіація - це сучасний та ефективний спосіб вирішення трудових спорів і захисту трудових прав працівників, який широко використовується в розвинутих країнах. При цьому в документі зберігаються вже існуючі варіанти вирішення таких спорів: за участі комісії по трудових спорах та через суд. Ухвалення цього законопроєкту наближає гармонізацію національного законодавства із законодавством Європейського Союзу та створює додаткові можливості для ефективного і швидкого відновлення порушених прав сторін трудового спору”,- зазначив заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Дядюра.

Процедура медіації здійснюватиметься за взаємною згодою сторін індивідуального трудового спору. Для цього сторони укладатимуть з медіатором договір про медіацію.

Крім того, законопроєктом передбачено:

● визначення на законодавчому рівні поняття “індивідуальний трудовий спір”, його сторін та осіб, які можуть представляти інтереси сторін;

● визначення строків звернення до суду у разі, коли залучення медіатора не сприяло досягненню бажаного результату;

● упорядкування строків звернення працівників і роботодавців до суду з питань вирішення трудових спорів;

● чітке визначення максимального періоду відшкодування заробітної плати за вимушений прогул - не більше ніж за один рік;

● врегульована участь в індивідуальних трудових спорах фізичних осіб, які використовують найману працю.

Источник: me.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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