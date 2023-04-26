Уряд рф хоче скоротити субсидії нафтовим компаніям, щоб залишити у бюджеті більше грошей на війну — Bloomberg

Посилаючись на два джерела, знайомі з обговореннями в російському уряді, журналісти пишуть, що через війну проти України в рф планують підвищити базову ціну на бензин і дизельне паливо у формулах субсидії на 50%. Це зменшить майбутні субсидії або навіть призведе до ситуації, коли нафтопереробні компанії навпаки змушені будуть робити внески до бюджету, якщо ціна базового палива буде перевищувати вартість європейського експорту.

За словами одного зі співрозмовників, остаточного рішення щодо розміру підвищення ціни чи зміни формули поки немає. Але якщо цю пропозицію схвалять, то це з’їсть прибутки російських нафтових компаній, оскільки уряд заявив, що прагне утримати зростання внутрішніх цін на паливо в межах інфляції, тому витрати не можна буде негайно перекласти на споживачів.

**Субсидії НПЗ мають компенсувати заводам різницю між ціною продажу палива всередині росії та його експорту до Європи. Для цього уряд встановив фіксовану ціну продажу для внутрішнього ринку, і якщо вона нижча за ціну на експорт, то компанії отримують субсидії в розмірі 60% від цієї різниці.

За даними Мінфіну рф, минулого року держава витратила 2,17 трильйона рублів ($26,6 мільярда) на компенсацію нафтопереробним компаніям різниці між базовою ціною вітчизняного палива та його теоретичною вартістю при експорті до Європи.

Джерело: https://t.me/znua_live/90049

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