Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:22
Просмотров: 94

Уряд рф хоче скоротити субсидії нафтовим компаніям, щоб залишити у бюджеті більше грошей на війну — Bloomberg

Уряд рф хоче скоротити субсидії нафтовим компаніям, щоб залишити у бюджеті більше грошей на війну — Bloomberg

Посилаючись на два джерела, знайомі з обговореннями в російському уряді, журналісти пишуть, що через війну проти України в рф планують підвищити базову ціну на бензин і дизельне паливо у формулах субсидії на 50%. Це зменшить майбутні субсидії або навіть призведе до ситуації, коли нафтопереробні компанії навпаки змушені будуть робити внески до бюджету, якщо ціна базового палива буде перевищувати вартість європейського експорту.

За словами одного зі співрозмовників, остаточного рішення щодо розміру підвищення ціни чи зміни формули поки немає. Але якщо цю пропозицію схвалять, то це з’їсть прибутки російських нафтових компаній, оскільки уряд заявив, що прагне утримати зростання внутрішніх цін на паливо в межах інфляції, тому витрати не можна буде негайно перекласти на споживачів.

**Субсидії НПЗ мають компенсувати заводам різницю між ціною продажу палива всередині росії та його експорту до Європи. Для цього уряд встановив фіксовану ціну продажу для внутрішнього ринку, і якщо вона нижча за ціну на експорт, то компанії отримують субсидії в розмірі 60% від цієї різниці.

За даними Мінфіну рф, минулого року держава витратила 2,17 трильйона рублів ($26,6 мільярда) на компенсацію нафтопереробним компаніям різниці між базовою ціною вітчизняного палива та його теоретичною вартістю при експорті до Європи.

Джерело: https://t.me/znua_live/90049

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Комитет ПАСЕ призывает не допускать до Олимпиады-2024 россиян и белорусов
Сегодня 10:11    95
Ещё один слив разговора элит!
Сегодня 09:59    146
Пример блестящей дипломатии от димона медведева
Сегодня 09:12    164
РФ почала встановлювати на дрони Shahed захищену систему супутникової навігації, – ЗСУ
Сегодня 09:01    134
США відправили до України своїх хакерів: що вони робитимуть
Сегодня 08:50    133
Харківщина. 26 квітня
Сегодня 08:46    112
Переговори Єврокомісії і п'яти країн ЄС щодо агроімпорту з України закінчилися провалом
Сегодня 08:39    147
кремль вже має план, як пояснити російському суспільству втрату Криму - Буданов
Сегодня 08:28    165
ISW, 25 апреля
Сегодня 08:22    147
Київ та Брюссель торгуються за фінальні рішення липневого самміту НАТО
Сегодня 08:17    155
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 