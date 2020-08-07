Уряд розблокував фінансування приватизації – наступний крок за бюджетним комітетом Верховної Ради

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні ухвалив постанову «Про виділення коштів на часткове відновлення видатків за бюджетною програмою у сфері приватизації державного майна з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками».

Зазначена постанова створює механізм часткового відновлення бюджетної програми критично важливого фінансування заходів, пов'язаних з приватизацією, обсягом 48,4 млн грн.

Наступним етапом для фактичного відновлення цих видатків, має стати погодження виділення коштів бюджетним комітетом Верховної Ради.

«Чотири місяці тому Фонд держмайна позбавили 243 млн гривень, перенаправивши їх з бюджетної програми приватизації до фонду боротьби з COVID-19. Це фактично зупинило цілу низку довготривалих процесів, які мали принести державі мільярди гривень, особливо необхідних в умовах коронакризи», – заявив Голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко, і додав «Ми прискорюватимемося, аби швидко надолужити цих чотири місяці. В цьому нам неабияк допомогло б парламентське рішення про відміну правки до Закону про приватизацію, яка, фактично, блокує велику приватизацію: до завершення карантину забороняє проводити аукціони по об’єктах великої приватизації і, взагалі, будь-які дії з підготовки об’єктів до приватизації до завершення періоду дії обмежувальних заходів. Ми можемо ефективно готувати об’єкти вже зараз, і просимо дати нам таку можливість чимшвидше».

Раніше, 30 березня 2020 року, у зв’язку зі загрозою пандемії коронавірусу, Верховна Рада перенаправила фінансування з бюджетної програми приватизації в розмірі 243 млн грн, до фонду боротьби з COVID-19. Це призвело до того, що видатки на приватизацію, в тому числі на заходи за вже укладеними та зареєстрованими договорами, за якими частково вже було виконано роботу, залишалися критично не забезпеченими фінансуванням протягом чотирьох місяців. Під загрозою опинилася підготовка об’єктів великої приватизації до продажу. Це також призвело до блокування всіх бюджетних рахунків шести регіональних відділень Фонду.

Фонд державного майна України сподівається на швидкий розгляд питання бюджетним комітетом Верховної Ради та ухвалення позитивного рішення, що дозволить продовжити успішний процес залучення інвестицій в українську економіку шляхом приватизації.

Источник: spfu.gov.ua

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