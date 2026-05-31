Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:44
Просмотров: 70

Уряд розпочав реформу Держпраці: службі змінюють функції та повноваження

Уряд розпочав реформу Держпраці: службі змінюють функції та повноваження

Уряд розпочав оновлення Державної служби України з питань праці, скоротивши низку функцій, які дублювали повноваження інших органів або втратили актуальність.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

За її словами, після реформи Держпраці зосередиться на ключових завданнях — контролі за безпечними умовами праці, дотриманні трудових прав працівників та забезпеченні чесних правил на ринку праці.

Також уряд планує посилити соціальну складову діяльності служби. Зокрема, Держпраці отримає більше повноважень для підтримки працевлаштування людей з інвалідністю та роботодавців, які створюють доступні робочі місця.

У Кабміні наголошують, що в результаті змін служба має стати більш прозорою та цифровізованою. Очікується, що оновлена Держпраці працюватиме ефективніше як для працівників, так і для роботодавців, а її основною функцією залишатиметься захист трудових прав та контроль за безпекою на робочих місцях.

Нагадаємо, МІнекономіки підготувало перший етап реформи Держпраці ще в кінці квітня. Відповідний проєкт постанови Кабміну вже направили на погодження органам влади, а паралельно стартують консультації з бізнесом, профільними асоціаціями та експертами.

Джерело: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На ТОТ Херсонщини російська адміністрація продовжує цинічно експлуатувати школярів
Сегодня 10:38    24
«Уцілілий» по-закарпатськи: киянин рятувався від ведмедиці на дереві під час спроби незаконно перетнути кордон (ВІДЕО)
Сегодня 10:26    49
Ворог продовжує зазнавати втрат на Курському та Північно-Слобожанському напрямках (ВІДЕО)
Сегодня 08:54    76
Канадская компания Roshel сообщила, что уже поставила Украине более 2500 бронемашин семейства Senator
Сегодня 08:47    77
На Хмельниччині викрили посадовця, який давав знижки на крадений дизель
Сегодня 08:39    92
Збито/подавлено 212 ворожих БПЛА
Сегодня 08:37    108
Україна та Канада запускають спільне виробництво українських дронів
Сегодня 08:31    89
На підвищення зарплат освітянам з 1 вересня передбачені понад ₴60 мільярдів - Лісовий
Сегодня 08:24    94
Греція підтвердила продаж Україні 66 самохідних артилерійських установок M110A2 калібру 203 мм.
Сегодня 08:21    97
росія знову вдається до ядерного шантажу та інформаційних провокацій навколо Запорізької АЕС
Сегодня 08:14    99
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 