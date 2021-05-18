Уряд розподілив 1,4 млрд грн субвенції на розвиток реформи «Нова українська школа»

Уряд розподілив 1 млрд 421 млн 334,9 тис. грн субвенції місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2021 році. Відповідне рішення сьогодні, 17 травня 2021 року, ухвалив Кабінет Міністрів України.

«Кошти субвенції призначено для закупівлі оснащення, зокрема сучасних меблів для майбутніх перших класів, дидактичних матеріалів, комп’ютерного обладнання, а також для підвищення кваліфікації вчителів щодо сучасних освітніх технологій та методик відповідно до Концепції “Нова українська школа”, впровадження нового Держстандарту базової середньої освіти. Під час карантинних обмежень особливого значення набуває комп’ютерне обладнання, яке допомагає проводити навчання за допомогою дистанційних технологій. Тому частину коштів субвенції передбачено для закупівлі комп'ютерного обладнання для початкових класів», – зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Так, загальний обсяг субвенції на розвиток Нової української школи у 2021 році становить 1 млрд 421 млн 334,9 тис. грн.

З них – 1 млрд 21 млн 334,9 тис. грн видатків розвитку, за рахунок яких буде здійснено закупівлю:

● засобів навчання та обладнання, зокрема комп'ютерного та сучасних меблів (для 1-х класів НУШ), для навчальних кабінетів початкової школи (або структурних підрозділів закладів освіти, що забезпечують здобуття початкової освіти) на суму 986 млн 334,9 тис. грн;

● комп’ютерного та мультимедійного обладнання, пристосувань для навчальних кабінетів, засобів навчання, зокрема навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для закладів загальної середньої освіти, що є учасниками всеукраїнського інноваційного освітнього проєкту за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» на суму 35 млн грн.

Крім того, за рахунок 400 млн грн видатків споживання буде проведено супервізію (26 млн 378,4 тис. грн, що становить 6,6%) та підвищення кваліфікації педагогічних працівників (373 млн 621,6 тис. грн, що становить 93,4%).

Зокрема, в інститутах післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності будуть удосконалювати професійні навички такі категорії:

● вчителі початкової школи (майбутніх 1-х класів);

● вчителі закладів загальної середньої освіти, які забезпечуватимуть реалізацію нового Державного стандарту базової середньої освіти (зокрема пілотних закладів освіти);

● вчителі, які викладають один чи декілька навчальних предметів (інтегрованих курсів) румунською або угорською мовами, за напрямом: формування предметних (галузевих) компетентностей державною мовою;

● асистенти вчителів.

Також за рахунок 271 млн 634,4 тис. грн коштів субвенції, що становить 68% від загальної суми на підвищення кваліфікації, здійснюються видатки на оплату послуг з підвищення кваліфікації вчителів 5-11 (12) класів, замовниками яких є заклади загальної середньої освіти.

Источник: mon.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»