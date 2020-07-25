Уряд розподілив 66 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19

Міністерство фінансів на постійній основі забезпечує висвітлення інформації про фінансовий стан Фонду, отримувачів коштів, цілі та обсяги їх використання. Він був створений насамперед для фінансування додаткових видатків на охорону здоров'я та соціальних видатків, безпосередньо пов'язаних із епідемією COVID-19.

Від початку у Фонд закладалося 64,7 млрд грн. З урахуваннями змін, ухваленими законами України та рішеннями Уряду обсяг фонду склав 66 млрд гривень.

Станом на 24 липня 2020 року Уряд розподілив 66 млрд грн коштів Фонду боротьби з COVID-19 за пріоритетними напрямами. Таким чином, обсяг виділених коштів з Фонду досягнув обсягу бюджетного призначення, затвердженого в державному бюджеті на 2020 рік для Фонду.

Касові видатки коштів фонду станом на 23 липня склали 9,8 млрд гривень.

Насамперед 16 млрд виділено для системи охорони здоров’я, зокрема для забезпечення медиків засобами індивідуального захисту, для виплати їм підвищеної заробітної плати, закупівлі для лікарень необхідного обладнання, у тому числі апаратів штучного дихання, а також для будівництва, реконструкції та ремонту приймальних відділень опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах.

Для фінансування фонду з безробіття – близько 7 млрд, з яких 2,7 млрд виділено на допомогу з часткового безробіття. Ще 1,2 млрд виділено Мінсоцполітики для фізичних осіб підприємців, які не можуть працювати через карантинні обмеження і мають дітей віком до 10 років. Також 2,5 млрд спрямовано на доплати військовослужбовцям, поліцейським та відповідним категоріям, які забезпечують життєдіяльність населення.

Окрім того, 35 млрд піде на реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг.

Детальніше ознайомитись з напрямками використання коштів фонду боротьби з COVID-19, а також з касовими видатками за окремими напрямами можна на інтерактивній інфографіці (“дашборд”) нижче.

Нагадаємо, термін дії Фонду розрахований на період карантину і наступні після його офіційного звершення 30 днів. Крім того, Держаудитслужба здійснює безперервний контроль за використанням коштів, які спрямовуються в межах Фонду, задля уникнення чи виявлення можливих зловживань із використанням коштів Фонду.

Источник: mof.gov.ua Новости портала «Весь Харьков»