Уряд розподілив 879 млн грн облдержадміністраціям для забезпечення окремих видатків, пов’язаних з ліквідацією районів

Уряд перерозподілив частину бюджетних призначень, а саме 879 млн грн, передбачених у державному бюджеті за загальнодержавними видатками Міністерству фінансів для забезпечення окремих видатків, пов’язаних з ліквідацією районів.

Відповідне розпорядження прийнято сьогодні, 26 січня, під час засідання Уряду.

Розподіл частини бюджетних призначень здійснено за єдиними підходами з урахуванням середньомісячної заробітної плати для райдержадміністрацій, врахованої на 2021 рік, та кількісних показників, наданих облдержадміністраціям за встановленими постановою Уряду формами.

Йдеться про кількість працівників, які попереджені про вивільнення, яким необхідно виплатити вихідну допомогу та які отримають грошову компенсацію за невикористані відпустки.

Передані обласним державним адміністраціям кошти спрямовані на виплату працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються:

● заробітної плати, що складається з посадового окладу, надбавки за ранг і вислугу років;

● вихідної допомоги;

● грошової компенсації за невикористані відпустки працівникам, які вивільняються.

Источник: mof.gov.ua

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