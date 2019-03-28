Уряд схвалив постанову, що покращить позиції України в рейтингу Doing Business

27 березня Кабінет Міністрів України ухвалив ініційовану і розроблену Мінекономрозвитку комплексну постанову, метою якої є полегшення умов ведення бізнесу в Україні та підвищення позицій України в міжнародному рейтингу легкості ведення бізнесу “Doing Business”.

“Бізнес-клімат в Україні складається з багатьох малих рішень, що в комплексі дають значний результат. Одне із наших ключових завдань в сфері поліпшення бізнес-клімату - максимально зменшити кількість безпосередніх контактів між бізнесом та чиновниками. Саме для цього ми щоразу розширюємо можливості електронного урядування в сфері реєстрації та отримання бізнесом дозволів та інших документів. В ухваленій урядовій постанові, зокрема, визначені норми, що дають змогу засновникам товариств з обмеженої відповідальністю в електронній формі обирати для себе варіанти статуту, а замовникам будівництва швидше і з меншими витратами для себе реєструвати декларації про готовність будівництва за допомогою електронного кабінету”, - прокоментував важливість ухвалення Урядом постанови на користь бізнесу Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.

Так, Уряд спростив процес приведення статутів існуючих ТОВ у відповідності до закону “Про товариства з обмеженою відповідальністю”. Відповідно до ухвалених в постанові змін, засновники ТОВ зможуть в електронній формі обирати той варіант статуту, який їм більше підходить. Сама процедура реєстрації ТОВ буде максимально прискорена.

Поряд із цим, Кабінет Міністрів дозволив банківським установам отримувати інформацію з державних реєстрів щодо осіб, які звертаються для отримання кредитів. До цього часу на законодавчому рівні така можливість була відсутня, що ускладнювало банкам завдання прогнозувати спроможність особи виконати власні зобов’язання щодо виплат по кредиту. Це підвищує ризиковість здійснення банківських операцій по кредитам, а також призводить до накопичення проблемних кредитів, що у свою чергу збільшує вартість грошей для клієнтів. Очікуваним результатом ухвалення постанови стане зменшення вартості кредитування.

Серед іншого, ухвалена Кабінетом Міністрів постанова встановила єдиний, прозорий та дружній для бізнесу порядок присвоєння поштових адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна. До цього часу в законодавчому полі України була відсутня чітко визначена процедура надання адрес готовим об’єктам будівництва. Наданням поштових адрес займались органи місцевої влади на власний розсуд. Відсутність чіткої процедури із надання адрес часто призводила до зловживань: штучного затягування процедури та подальшого створення перепон на шляху реєстрації нових об’єктів нерухомості.

Також, Уряд спростив реєстрацію декларації про готовність об’єкта будівництва до експлуатації через розширення функціоналу електронного кабінету працівників державного архітектурно-будівельного контролю, а також визначення статусу електронного сервісу, як електронного кабінету замовника. Це рішення стимулюватиме замовників будівництва більше використовувати можливості електронного урядування в сфері реєстрації об’єктів нерухомості і зменшити їх особисту взаємодію з органами державного архітектурно-будівельного контролю.

Кабінет Міністрів привів процедури здійснення екологічного контролю скидання вод, які містять забруднюючі речовини, під час перебування суден у внутрішніх морських водах чи територіальному морі, у відповідність до вимог Митного кодексу України (виключення контролю баластних вод). До цього часу в законодавстві України існувала недосконала процедура здійснення морськими екологічними інспекціями Держекоінспекції контролю скидання вод, які містять забруднюючі речовини, під час перебування суден у внутрішніх водах України. Результатом ухвалення визначеного постановою рішення стане зменшення корупційних ризиків в екологічній сфері.

Ще одним рішенням Уряду, ухваленим на користь бізнесу, є спрощення імпорту автомобільних запчастин, що призведе до зменшення адміністративного тиску на підприємства-імпортери цієї продукції. До цього часу імпорт автомобільних запчастин був ускладнений необхідністю отримання сертифікатів типу і якості виключно від уповноважених органів в Україні. Це у свою чергу суперечило умовам міжнародних договорів між Україною та ЄС, зокрема, Угоди про асоціацію. Завдяки ухваленій постанові підприємства-імпортери зможуть імпортувати автозапчастин до України, маючи сертифікати типу і якості автозапчастин країн видані в країнах ЄС.

Більш детально із ухваленими на користь бізнесу рішеннями ви можете ознайомитись із презентації за посиланням: http://bit.ly/2TFPqOo.

Источник: me.gov.ua

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