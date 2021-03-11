Уряд схвалив проєкт Стратегії економічної безпеки України на період до 2025 року

10 березня на черговому засіданні Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Стратегії економічної безпеки України на період до 2025 року.

Це фундаментальний документ, що є основою для формування державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки. Вперше на законодавчому рівні визначені взаємоузгоджені поняття "економічна безпека", "національні економічні інтереси", "економічна стійкість" та "економічний суверенітет", а також основні виклики й загрози для економічної безпеки України та шляхи їх подолання.

В Стратегії проведено детальну оцінку стану економічної безпеки та ідентифіковано загрози за основними складовими економічної безпеки – фінансовою, виробничою, інвестиційно-інноваційною, зовнішньоекономічною, макроекономічною. Важливе місце в безпековому напрямі займають виклики, пов’язані зі збройною агресією Російської Федерації та тимчасовою окупацією частини території України.

“Для досягнення основних національних економічних інтересів та економічного суверенітету Україна має реалізувати проактивну політику, спрямовану як на стале нарощення конкурентоспроможності економіки, так і на поступове зміцнення показників економічної стійкості та невразливості національної економіки до потенційних загроз”,- зазначив Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Проактивний підхід має не лише знизити ймовірність реалізації внутрішніх викликів, а й надати відповідь на зовнішні загрози, що наразі формуються, зокрема загальносвітовий тренд загострення боротьби за ринки, технології, кваліфікованих працівників та фінансові ресурси. Саме тому державна політика у сфері забезпечення економічної безпеки має два взаємопов’язаних напрями – напрям розвитку та безпековий напрям. За кожним з напрямів Стратегією визначаються завдання і механізми їх виконання. У складі Стратегії затверджуються індикатори економічної безпеки з критичними межами та цільовими орієнтирами.

Реалізація Стратегії дозволить запровадити прозору систему постійного моніторингу економічної стійкості та щорічну оцінку стану економічної безпеки, а також сприятиме підвищенню ефективності реалізації державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки і політичної відповідальності за її результати.

Довідково:

Проєкт Стратегії економічної безпеки розроблений на виконання пункту 66 Стратегії національної безпеки України "Безпека людини - безпека країни", затвердженої Указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392, та пункту 3 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України", введеного в дію зазначеним Указом.

Розроблення Стратегії відбувалося в інклюзивний спосіб - для максимального врахування позицій всіх зацікавлених сторін була утворена робоча група, до складу якої увійшли народні депутати, представники органів державної влади, науковці та експерти.

Источник: me.gov.ua

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