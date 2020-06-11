Уряд схвалив проєкт угоди про використання частини повітряного простору Словаччини в аеропорту Ужгорода, - Владислав Криклій

Сьогодні, 10 червня, на своєму засіданні Уряд схвалив проєкт міжурядової угоди щодо умов використання частини повітряного простору Словаччини у зв'язку з наданням послуг з обслуговування повітряного руху призначеним українським провайдером аеронавігаційного обслуговування у міжнародному аеропорту "Ужгород". Кабінет Міністрів уповноважив Міністра інфраструктури Владислава Криклія підписати зазначену угоду від української сторони.

“Аеропорт в Ужгороді - летовище, яке в силу своїх територіальних особливостей і близького розташування до кордону зі Словаччиною, вимушене приймати і відправляти літаки, використовуючи її повітряний простір. До 2016-го аеронавігація біля аеропорту регулювалася відповідною міжурядовою угодою. Її термін дії сплив і ми активно працюємо над тим, щоб поновити ці домовленості. У грудні минулого року було узгоджено зміст угоди зі словацькою стороною. Ми пройшли всі внутрішньодержавні процедури, необхідні для підписання цієї угоди, і сподіваємось, що в найближчий час Словаччина зробить те ж саме”, - прокоментував рішення Уряду Владислав Криклій.

Очільник Міністерства наголосив, що в силу закриття своїх кордонів більшістю країн світу у зв’язку з COVID-19, саме внутрішній туризм поки що залишатиметься в пріоритеті. Тому підтримка національної авіації та розвиток регіональних аеропортів для цього надважливі. Відтак, за дорученням Уряду Міністерство вже розпочало підготовку проєкту будівництва аеропорту в Мукачево. “Для розвитку авіаційної інфраструктури на Закарпатті поява цього летовища вкрай важлива та очікувана”, - додав Владислав Криклій.

Источник: mtu.gov.ua

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