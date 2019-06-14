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Уряд схвалив утворення державної служби України з етнополітики та свободи совісті

Уряд схвалив утворення державної служби України з етнополітики та свободи совісті

12 червня Уряд схвалив проект постанови «Про утворення Державної служби України з етнополітики та свободи совісті». Так у системі центральних органів виконавчої влади з’являється окремий орган, до компетенції якого віднесено реалізацію державної політики у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин. Його діяльність спрямовуватиметься та координуватиметься Кабінетом Міністрів України через Міністра культури.

«Держава-агресор – Російська Федерація – сьогодні намагається зруйнувати територіальну цілісність Української держави, використовуючи етнічне і релігійне розмаїття українського народу, роздмухуючи конфлікти та утворюючи лінії розколу між різними етнічними і релігійними спільнотами. Нові виклики для країни також створило утворення Помісної Української Православної Церкви, адже з’явилися нові питання та акценти у державно-церковних відносинах. Усі ці питання потребують оперативного та якісного опрацювання. І не лише на загальнодержавному рівні, а й у кожному конкретному випадку в кожному конкретному регіоні. Тож ця Державна служба стане таким очікуваним та вкрай необхідним і ефективним інструментом державного регулювання у сферах міжнаціональних відносин та свободи совісті», - зазначив Міністр культури України Євген Нищук.

Відновлення окремого цeнтрaльного oргaну викoнaвчoї влaди з автономним статус та ширшим спектром повноважень називають вітчизняні та зарубіжні аналітики і експерти міжнародних моніторингових організацій. Державне служба зможе більш оперативно здійснювати усі необхідні реєстраційні процедури, оперативно врегульовувати конфліктні ситуації у сфері міжрелігійних та міжнаціональних відносин, забезпечувати дотримання прав людини.

Источник: mincult.kmu.gov.ua

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