Уряд схвалив законопроект щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини з 2022 року до 50 000 гривень

26 травня Кабінет Міністрів схвалив для внесення до Верховної Ради законопроект „Про внесення змін до Закону України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини”.

Документ був розроблений Мінсоцполітики на виконання Указу Президента України „Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави” щодо підвищення рівня державної підтримки сімей з дітьми, зокрема, шляхом збільшення розміру допомоги при народженні (усиновленні) дитини, відповідного доручення Прем’єр-міністра України.

Законопроектом пропонується підвищити із 1 січня 2022 року розмір державної допомоги при народженні дитини з 41 280 грн до 50 000 гривень. Виплата допомоги проводитиметься одноразово у розмірі 25 відсотків загального розміру допомоги, решта суми допомоги виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Із 1 січня 2023 і в подальшому щороку передбачено збільшення розміру допомоги при народженні дитини на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін, який затверджується Кабінетом Міністрів України.

Відповідно збільшиться і розмір допомоги при усиновленні дитини.

Источник: msp.gov.ua

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