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Уряд схвалив законопроєкт про компенсації за затримки пенсій і зарплат

Уряд схвалив законопроєкт про компенсації за затримки пенсій і зарплат

Кабінет міністрів підтримав законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати».

Відповідне рішення схвалено на засіданні уряду в середу, 8 липня, без обговорення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, документом пропонується визначити вичерпний перелік видів грошових доходів, за порушення строків виплати яких громадянам нараховується компенсація, включивши до такого переліку пенсії або щомісячне довічне грошове утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством), соціальні виплати, стипендії, заробітну плату (грошове забезпечення), суму індексації грошових доходів громадян.

Також проєктом акта уточнюються джерела виплати такої компенсації.

Источник: ukrinform.ua

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