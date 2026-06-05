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Уряд спрямував додаткові кошти на зарплати лікарів, але не для всіх

Уряд спрямував додаткові кошти на зарплати лікарів, але не для всіх

У другому півріччі 2026 року медичні заклади, що надають спеціалізовану медичну допомогу на територіях активних бойових дій, щомісяця отримуватимуть додаткові кошти для формування фонду оплати праці.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Дія цієї програми мала завершитися 30 червня, однак уряд продовжив її до кінця 2026 року, зазначила вона.

Наразі держава застосовує кілька механізмів підтримки медичних закладів і лікарів, які працюють у прифронтових громадах та на територіях бойових дій.

"Медзаклади первинної ланки отримують на 20% більше коштів за кожну декларацію з пацієнтом. Окремо посилено фінансування екстреної медичної допомоги", – пообіцяла Свириденко.

Очільниця уряду наголосила, що робота медиків у громадах поблизу зони бойових дій є критично важливою і необхідно забезпечити фахівців усім необхідним для роботи та створити умови, щоб вони могли й надалі надавати якісну медичну допомогу людям.

Джерело: epravda.com.ua

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