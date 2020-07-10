Уряд та Червоний Хрест взаємодіють у подоланні наслідків повеней

На запит Уряду Товариство Червоного Хреста України мобілізувало 160 тис. євро міжнародної допомоги для постраждалих від повеней на заході України. Кошти є додатковими до майже 700 млн грн, які раніше виділив Уряд на першочергові кроки для ліквідації наслідків повеней. Кошти від міжнародних партнерів підуть на предмети першої необхідності, включаючи засоби гігієни.

«Дякую міжнародним організаціям та Червоному Хресту України, які одразу відгукнулися на звернення про гуманітарну допомогу на додаток до зусиль Уряду у цьому напрямку. Ми зібрали інформацію про нагальні потреби через координаційний механізм Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Це дозволило прискорити процедури погодження. Вже невдовзі постраждалі від повеней зможуть отримати засоби першої необхідності», – зазначила Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Довідково

На запит Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Червоним Хрестом України у координації з Міжнародною Федерацією Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, Датським Червоним Хрестом та за підтримки USAID вже залучено 100 тис. євро. Також за результатами переговорів Червоного Хреста України з Датським Червоним Хрестом залучено ще 60 тис. євро.

Червоний Хрест України продовжує комунікацію з міжнародними партнерами щодо можливості подальшої допомоги постраждалим територіям України. Також Червоний Хрест України бере участь в оцінці потреб постраждалих від повені регіонів, яка ініційована Офісом ООН з координації гуманітарних питань у співпраці з іншими гуманітарними агенціями. Результати дослідження дозволять визначити найбільші потреби населення та планувати майбутні дії щодо підтримки постраждалих на заході України.

Источник: kmu.gov.ua

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