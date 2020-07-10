Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:32
Просмотров: 62

Уряд та Червоний Хрест взаємодіють у подоланні наслідків повеней

Уряд та Червоний Хрест взаємодіють у подоланні наслідків повеней

На запит Уряду Товариство Червоного Хреста України мобілізувало 160 тис. євро міжнародної допомоги для постраждалих від повеней на заході України. Кошти є додатковими до майже 700 млн грн, які раніше виділив Уряд на першочергові кроки для ліквідації наслідків повеней. Кошти від міжнародних партнерів підуть на предмети першої необхідності, включаючи засоби гігієни.

«Дякую міжнародним організаціям та Червоному Хресту України, які одразу відгукнулися на звернення про гуманітарну допомогу на додаток до зусиль Уряду у цьому напрямку. Ми зібрали інформацію про нагальні потреби через координаційний механізм Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Це дозволило прискорити процедури погодження. Вже невдовзі постраждалі від повеней зможуть отримати засоби першої необхідності», – зазначила Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Довідково

На запит Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Червоним Хрестом України у координації з Міжнародною Федерацією Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, Датським Червоним Хрестом та за підтримки USAID вже залучено 100 тис. євро. Також за результатами переговорів Червоного Хреста України з Датським Червоним Хрестом залучено ще 60 тис. євро.

Червоний Хрест України продовжує комунікацію з міжнародними партнерами щодо можливості подальшої допомоги постраждалим територіям України. Також Червоний Хрест України бере участь в оцінці потреб постраждалих від повені регіонів, яка ініційована Офісом ООН з координації гуманітарних питань у співпраці з іншими гуманітарними агенціями. Результати дослідження дозволять визначити найбільші потреби населення та планувати майбутні дії щодо підтримки постраждалих на заході України.

Источник: kmu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Банки України у травні скоротили кредитування на 8,7 млрд гривень
Сегодня 09:34    60
Мінсоцполітики посилює співпрацю з Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні
Сегодня 09:23    77
На київському авіаремонтному "Заводі 410 ЦА" за тиждень відновили пошкоджений АН-26 (ФОТО)
Сегодня 08:52    100
У місті Соледар Донецької області відкрили Центр безпеки громадян
Сегодня 08:33    78
Мінцифра презентуватиме інтерактивну мапу інфраструктури підтримки підприємництва
Сегодня 08:24    88
Мінфін: Є всі підстави вважати, що Україна виходить із кризи
Сегодня 07:56    111
Во время карантина мошенники активнее крадут деньги с платежных карт украинцев
Сегодня 07:47    139
Національний музей історії України у Другій світовій війні відчиняє свої двері для відвідувачів
Сегодня 07:12    83
Інфляція в нашій ситуації повинна бути 8-9% — голова Мінекономіки
Сегодня 07:03    87
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 9 липня
Сегодня 06:45    82
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 