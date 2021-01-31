Уряд та Парламент посилюють співпрацю для подолання гендерної нерівності та дискримінації

29 січня відбулась зустріч Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної з представниками та представницями Міжфракційного депутатського об’єднання «Рівні можливості».

Під час зустрічі було обговорено підготовку нової редакції Кодексу законів про працю з урахуванням гендерної складової; ухвалення Стратегії гендерної рівності в освіті та протидії дискримінаційному навчальному контенту в освіті.

«Нове законодавство, ухвалене Урядом та Парламентом, вже створює багато можливостей для врівноваження прав жінок і чоловіків. Проте попереду найважчий етап роботи - закони мають запрацювати на повну силу, аби на практиці забезпечити усім громадянам України рівний доступ до освіти, професій у секторі безпеки та оборони, забезпечити дієву боротьбу з домашнім насильством та роботу урядової «гарячої лінії» 15-47. Ці питання також потребуватимуть скоординованої комунікації усіх гілок влади», - сказала Ольга Стефанішина.

За її словами, сьогодні система допомоги та оперативного реагування на випадки домашнього насильства ще потребує вдосконалення.

«У цьому році маємо докласти максимум зусиль для розбудови потужної системи допомоги жінкам і чоловікам, які стали жертвами домашнього насильства. Наразі ведеться робота над розробкою єдиної мережі типових притулків для всіх областей за європейським стандартом», - сказала Ольга Стефанішина

Віце-прем’єр-міністр підкреслила, що боротьба з домашнім насильством пріоритезована на найвищому державному рівні, зокрема Президента України, ключових центральних органів влади.

Вона також проінформувала, що Кабінет Міністрів України веде активну роботу над реалізацією зобов'язань у рамках міжнародної ініціативи «Партнерство Біарріц» з утвердження гендерної рівності. Крім того, у 2020 році Україна приєдналась до Міжнародної коаліції за рівну оплату праці та Коаліції дій для сприяння досягненню гендерної рівності у рамках ООН. «Така міжнародна участь сприятиме інкорпорації в український порядок денний глобальних питань щодо розширення економічних прав та можливостей жінок, протидії гендерно зумовленому насильству та впродженню технологій і інновацій для досягнення гендерної рівності», - зазначила Віце-прем'єр-міністр.

За словами Ольги Стефанішиної, такий порядок денний триматиме на контролі Комісія з питань координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Источник: kmu.gov.ua

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Власти США нашли в доме члена экстремистской организации Proud Boys, который принимал участие в штурме Капитолия 6 января, инструкции по изготовлению бомб. Об этом говорится в сообщении «Голоса Америки».

Согласно судебным документам, у 43-летнего Доминика Пеццолы, живущего вблизи города Рочестер, штат Нью-Йорк, найдены пособия по изготовлению оружия и взрывных устройств.

Пеццола, который был арестован в Нью-Йорке, будет содержаться под стражей до начала судебного процесса, поскольку «представляет опасность для общества и может попытаться бежать».

В свою очередь ФБР сообщило, что бомбы, обнаруженные вблизи штаб-квартир Демократической и Республиканской партий в Вашингтоне 6 января, были заложены накануне атаки на Капитолий. ФБР предлагает за информацию об этом преступлении 100 тыс. долларов.

По делу о нападении на Капитолий сторонников экс-президента США Дональда Трампа арестованы 135 человек.

Источник: sprotyv.info

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