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Уряд виділив 119 мільярдів Міноборони для забезпечення армії

Уряд виділив 119 мільярдів Міноборони для забезпечення армії

Кабінет міністрів виділив понад 119 млрд грн Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ - понад 28 млрд грн для забезпечення армії.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Як завжди, перший і ключовий пріоритет – це забезпечення нашої армії. Сьогодні на засіданні уряду виділяємо понад 119 млрд гривень Міністерству оборони. Зарплати, техніка, пальне, їжа, захист, зброя.

Намагаємося максимально забезпечити наших бійців. Для таких самих потреб Міністерству внутрішніх справ виділяємо понад 28 млрд гривень", - заявив Шмигаль.

Источник: epravda.com.ua

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