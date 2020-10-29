Уряд виділив додаткові 1,3 млрд на допомогу населенню по безробіттю

28 жовтня на засіданні Уряду прийнято постанову щодо виділення додаткових коштів для Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття для здійснення виплат допомоги по безробіттю та допомоги по частковому безробіттю на період карантину.

Так, із Фонду боротьби з COVID-19 виділено майже 1,3 млрд грн (1 278 772,6 тис. грн) на бюджетні програми щодо допомоги по безробіттю.

Зокрема, для забезпечення своєчасної виплати допомоги по безробіттю виділено кошти на суму майже 1,2 млн грн (1 198 772,6 тис. грн). Для виплат допомоги по частковому безробіттю на період карантину - кошти на суму 80 млн грн.

“Упродовж карантину вже було виплачено понад 10 млрд грн допомоги по безробіттю. Також свою ефективність продовжує демонструвати програма допомоги по частковому безробіттю, за якою здійснено виплати на понад 2,5 млрд грн і збережено робочі місця для 370 тисяч людей. Додаткові кошти у сумі 1,3 млрд дозволять й надалі безперебійно виплачувати допомогу тим, які наразі опинилися у складному становищі”, - прокоментував Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Довідково:

За інформацією Державної служби зайнятості, станом на 26 жовтня кількість зареєстрованих безробітних складає 405,3 тис. громадян.

З початку року роботу за сприяння служби зайнятості отримали 492 тис. громадян, у тому числі за період карантину (з 12 березня по 19 жовтня) – 342 тисячі.

Источник: me.gov.ua

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