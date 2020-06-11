Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:38
Просмотров: 64

Уряд виділив додатково майже 3 млрд грн на виплату допомоги по безробіттю

Уряд виділив додатково майже 3 млрд грн на виплату допомоги по безробіттю

Сьогодні, 10 червня, на засіданні Уряду було прийнято рішення про надання Фонду страхування на випадок безробіття додатково 2 972 млрд грн для виплати допомоги по безробіттю на безповоротній основі.

“Уряд робить всі можливі дії, щоб зберегти робочі місця. Але реальність така, що карантинні заходи негативно впливають на ринок праці і кількість безробітних збільшується. Для того, щоб люди отримували допомогу своєчасно і в тому обсязі, який передбачений законом, сьогоднішнє рішення Уряду про додаткове фінансування є вкрай важливим ”, - прокоментував Міністр розвитку економіки торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Нагадаємо, що за рішенням Уряду від 27 квітня поточного року було надано фінансову допомогу Фонду страхування на випадок безробіття у обсязі 1 277 млн грн для виплати допомоги по безробіттю. На сьогодні отримано фінансову допомогу у сумі 1 198 млн грн, що складає 94% передбачених обсягів. Це дозволило своєчасно виплачувати допомогу по безробіттю за квітень-травень.

Слід зазначити, що на момент виділення Урядом фінансової допомоги чисельність одержувачів допомоги по безробіттю перевищувала минулорічні показники на 43%. На сьогодні вже на 78% більше людей отримують допомогу по безробіттю в порівнянні з минулим роком.

Источник: kmu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Україна шукає компроміси у відносинах з Угорщиною, але не зрадить власні інтереси – Кулеба
Сегодня 12:17    86
Чіткі строки, повноваження місцевої влади та рад профосвіти – Уряд оновив рекомендації, за якими формуватимуть регіональне замовлення
Сегодня 12:04    64
Секретар РНБО України О. Данілов нагородив переможців першого в Україні практичного онлайн-хакатону
Сегодня 11:25    81
Більше 117 тисяч працівників вже отримали допомогу по частковому безробіттю
Сегодня 11:12    75
У травні 4G з'явився ще у 1188 населених пунктах
Сегодня 10:58    79
Уряд ухвалив постанову, спрямовану на підвищення соціального захисту сімей загиблих героїв Революції Гідності
Сегодня 10:46    69
Рада директорів МВФ затвердила нову Програму Stand-by для України
Сегодня 10:22    71
Україна отримала 500 млн. євро макрофінансової допомоги ЄС
Сегодня 10:11    67
Розпочали роботу освітні центри “Крим-Україна” та “Донбас-Україна”, у 2020 році вони працюватимуть до 23 жовтня
Сегодня 10:00    72
Експериментальний проєкт щодо надання платних послуг в установах виконання покарань запрацював ще у чотирьох СІЗО - Мінюст
Сегодня 09:49    77
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 