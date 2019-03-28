Уряд визначив чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу у квітні — червні 2019 року

27 березня, під час засідання Уряду, Кабінет Міністрів України схвалив розпорядження «Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у квітні — червні 2019 року».

Згідно з документом, у квітні — червні 2019 року до Збройних Сил та інших військових формувань України для проходження строкової військової служби буде відправлено 18752 осіб.

Із них до Збройних Сил України — 9000 осіб, Державної спеціальної служби транспорту — 600 осіб, Державної прикордонної служби — 4000 осіб, Національної гвардії України — 5152 осіб.

Це рішення Уряду забезпечить своєчасне виконання заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням призову громадян України на строкову військову службу у квітні — червні 2019 року.

Источник: mil.gov.ua

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