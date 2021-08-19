Уряд визначив перехідний період для реформи шкільного харчування

Реформа шкільного харчування вже розпочалася. Міністерство охорони здоров’я України розробило та затвердило оновлений санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, нові норми та порядок організації харчування учнів. Ці документи готували з огляду на міжнародний досвід та рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо принципів здорового харчування. Врахували також фізіологічні потреби дітей в основних харчових речовинах та енергії.

«Реалізація реформи системи шкільного харчування дасть можливість не тільки зберегти здоров’я дітей, а й сформувати здорові харчові звички в дорослому віці і таким чином знизити загальний рівень неінфекційної захворюваності серед дорослих українців. Нове меню в школах якраз і показує, що здорове харчування — це не тільки корисно, а ще й смачно і різноманітно. Як і будь-яка реформа — ця також потребує часу. На прохання учасників відповідних форумів під егідою першої леді Олени Зеленської ми визначили перехідний період», — зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Основним питанням є реалізація реформи на місцях. Для того, щоб навчальні заклади ввели нові продукти в перелік закупівель, потрібен час. Адже деякі тендери та інші закупівельні процедури на цей календарний рік вже проведені. Для того, щоб забезпечити закупівлі харчових продуктів відповідно до нових норм, сьогодні на засіданні уряду було прийнято рішення про встановлення перехідного періоду запровадження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку до 1 січня 2022 року. Навчальні заклади можуть використовувати вже укладені договори на постачання харчових продуктів та послуг з харчування, що діють до 31 грудня 2021 року.

Нагадаємо, що з 1 січня 2021 року набув чинності наказ МОЗ від 25 вересня 220 року № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти», та з 24 березня 2021 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку».

Які норми харчування в закладах освіти зазнали змін? Обмежена кількість солі та цукру, жирів рослинного і тваринного походження, а також соків. До нових норм не включали ковбасні вироби, сосиски, рибні, м’ясні та плодоовочеві консерви, кондитерські вироби, адже ці продукти мають високий вміст солі, цукру, а деякі з них — консерванти та трансжирні кислоти, що суперечить принципам здорового харчування. Також зменшені норми споживання хліба та картоплі. Натомість збільшена кількість споживання молока та кисломолочних продуктів, м’яса, риби, круп та бобових.

В процесі роботи над рекомендованим меню та технологічною документацією для страв та виробів виникла необхідність внесення змін до норм харчування, зокрема щодо їх доповнення такими харчовими продуктами, як соняшникова олія та гречка. Також дещо збільшені нормі щодо рослинного та вершковомго масла, розширена варіація використання продуктів під час складання меню.

Источник: moz.gov.ua

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