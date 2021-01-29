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Уряд визначив порядок формування та ведення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг

Уряд визначив порядок формування та ведення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг

27 січня 2021 року Урядом затверджено постанову “Про Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг”, яка визначає правила формування та ведення такого Реєстру і доступу суб’єктів і людей до нього.

Це дасть змогу створити алгоритм прозорості ринку надавачів послуг та реєстрації відповідних суб’єктів.

Таким чином вже сьогодні буде посилена робота щодо включення до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг усіх суб’єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність у сфері надання соціальних послуг.

У подальшому ця інформація з Реєстру може використовуватися для здійснення відповідних контрольних заходів.

Крім того, доручено обласним, Київській міській державним адміністраціям організувати роботу з дотримання надавачами соціальних послуг діяльності за визначеними Критеріями діяльності.

Нагадаємо

21 січня поточного року у м. Харкові сталась надзвичайна ситуація. У приватному пансіонаті, який здійснював догляд за громадянами похилого віку, сталась пожежа. Загинули люди. Інформацію про зазначений суб’єкт господарювання не було внесено до жодного реєстру, органи соціального захисту населення також не знали про діяльність цього суб’єкта.

Источник: msp.gov.ua

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Темы: кабмин

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