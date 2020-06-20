Уряд вживає заходів для відновлення роботи шахт та виплати зарплат шахтарям

Кабінет Міністрів України вирішує проблеми шахтарів, що потерпають через вимушені простої та затримки з виплатою заробітної плати.

Про це на засіданні Антикризового енергетичного штабу, що відбувся 19 червня під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, заявила в. о. Міністра енергетики України Ольга Буславець.

У засіданні в режимі відеоконференції взяли участь голови шахтарських міст та голови міст, де розташовані електростанції, з різних регіонів країни, які звернулися до Уряду з проханням вивчити загрозливу ситуацію в їхніх містах та селищах та вжити заходів, аби не допустити «катастроф місцевого значення».

У свою чергу в.о. Міністра енергетики запевнила представників місцевого самоврядування, що Урядом уже прийнято відповідне рішення, яке допоможе забезпечити збалансованість електроенергетичної галузі, що, в свою чергу, відновить роботу шахт.

За словами Ольги Буславець, нинішня ситуація склалася через недотримання низкою компаній визначених показників Прогнозного балансу видобутку електроенергії в травні та на початку червня поточного року, а також через заміщення обсягів споживання вугілля вітчизняного видобутку природним газом, що використовується генеруючими компаніями ТЕС для виробництва електричної енергії.

Як наслідок призупинилася робота шахт, шахтарі вимушено простоюють, заробітна плата їм затримується, що призводить до зростання соціально-економічної напруженості у вугільних регіонах.

Для вирішення цієї проблеми 17 червня Кабінетом Міністрів України було затверджено розроблене Міністерством енергетики Розпорядження «Про забезпечення паливної збалансованості електроенергетичної галузі України та безпеки постачання електричної енергії», яке призведе до збільшення попиту на вугільну продукцію вітчизняного видобутку, завантаження державних вугледобувних підприємств та зменшення державних дотацій державним шахтам, збереження робочих місць в кризовий період та виконання зобов’язань з виплати заробітної плати шахтарям.

Денис Шмигаль у свою чергу наголосив: «Разом з Президентом та партією «Слуга народу» ми брали зобов’язання перед українськими шахтарями. Це обіцянка про те, що робітники державних шахт будуть отримувати заробітну плату вчасно та в повному обсязі. Наші кроки зараз – це реалізація таких обіцянок. Ми підтримали вугледобувну галузь та повертаємо для роботи тисячі шахтарів».

Источник: kmu.gov.ua

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