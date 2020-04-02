Уряд встановив доплати окремим категоріям громадян та індексацію пенсій

Кабінет Міністрів прийняв постанову, якою визначається механізм проведення перерахунку пенсій, встановлення щомісячної компенсаційної виплати для пенсіонерів старше 80-річного віку та виплати одноразової грошової допомоги у сумі 1000 грн.

Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 1 квітня, на засіданні Кабінету Міністрів України.

Дана постанова про «Питання підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році», зокрема, передбачає:

● індексацію пенсій на 11%;

● щомісячну виплату у розмірі 500 гривень пенсіонерам старше 80-річного віку, у яких розмір пенсійної виплати не перевищує 9205 гривень. При цьому встановлюється, що для вказаних пенсіонерів із страховим стажем 20 років для жінок та 25 років для чоловіків пенсійна виплата не може бути менша, ніж 2600 грн;

● встановлення мінімальної пенсійної виплати на рівні 2100 грн особам, які мають тривалий страховий стаж (30 років для жінок та 35 років для чоловіків).

Крім того, у квітні буде здійснена одноразова виплата грошової допомоги у сумі 1000 гривень окремим категоріям населення. Зокрема:

● пенсіонерам, розмір пенсії яких з урахуванням передбачених законодавством надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації пенсії, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не перевищує 5000 гривень станом на 1 квітня 2020 року;

● одержувачам державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (крім осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, які одночасно з цією допомогою отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»);

● одержувачам державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;

● одержувачам тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Источник: kmu.gov.ua

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