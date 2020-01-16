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Уряд встановив кількість населення України

Уряд встановив кількість населення України

В результаті комплексної методики уряд дізнався кількість населення в Україні.

Джерело: міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на брифінгу 15 січня

Пряма мова: "Ми встановили кількість наявного населення в Україні. Використовували різні методики, вони дали приблизно однаковий результат. Наступного тижня, я сподіваюсь, ми зможемо поділитись першими результатами".

Деталі:Відповідаючи на уточнююче запитання Дубілет запевнив, що похибка при такій методиці нижча ніж при традиційному переписі. Міністр висловився проти проведення традиційного перепису в 2020 році. Він анонсував результати пробного перепису, які утвердили його в цій думці. Водночас Дубілет зазначив, що дискусії з цього питання в уряді ще тривають.

Пряма мова: "У нас ще йдуть дискусії щодо цього питання. Моя особиста думка, що традиційний перепис проводити не потрібно. Це зайві видатки для бюджету, які приносять дуже спірний результат. Ми провели тестовий пілотний перепис у районі Києва. Вони приголомшливі щодо того, скільки людей просто не відчиняють двері. Дуже великий бюджет піде просто в нікуди (у випадку проведення традиційного перепису –ред.), бо дуже багато людей не відкривають двері".

Що передувало: 28 листопада міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, що Кабмін вирішив провести ще 2019 року так званий електронний перепис населення за допомогою даних мобільних операторів та соціологічних досліджень.

Нагадаємо: Всеукраїнський перепис населення планували провести в період з 10 листопада по 23 грудня 2020 року.

Источник: pravda.com.ua

Автор: Валентина Романенко

Новости портала «Весь Харьков»

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