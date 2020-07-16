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Уряд встановив заборону на ввезення залізничних вагонів резидентів та залізничної адміністрації РФ, - Владислав Криклій

Уряд встановив заборону на ввезення залізничних вагонів резидентів та залізничної адміністрації РФ, - Владислав Криклій

15 липня на своєму засіданні Уряд схвалив проєкт постанови КМУ “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1147”, яким встановлюється заборона на ввезення на митну територію України залізничних вагонів, попередніми власниками яких були підприємства-резиденти Російської Федерації, або вони були приписані до залізничної адміністрації РФ.

Про це повідомив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

“Постановою КМУ від 30 грудня 2015 року №1147 вже запроваджено заборону до ввезення на митну територію України залізничних вагонів, що були у користуванні, та які ввозяться в митному режимі імпорту, що походять з Російської Федерації. Проте у той же час з листопада минулого року юридичними особами-резидентами України було придбано 1165 вагонів, країною походження яких не була Російська Федерація. З них попереднім власником 608 вагонів були підприємства-резиденти Російської Федерації, а 15 вагонів були у власності підприємств-резидентів Російської Федерації з 2014 року. Щоб такі рухомі склади теж підпадали під дію заборони, ми внесли відповідні зміни в постанову, які сьогодні і підтримав Уряд. Вдячний колегам за схвалене рішення”, - зазначив очільник Міністерства.

Відповідно до нових змін у постанову, розроблених Міністерством інфраструктури, передбачається встановлення заборони на ввезення на митну територію України залізничних вагонів імпорту, що були у користуванні, та які ввозяться в митному режимі імпорту, серед залізничних адміністрацій приписки яких з 20 лютого 2014 року є або була залізнична адміністрація Російської Федерації.

Источник: mtu.gov.ua

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