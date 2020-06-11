Уряд ухвалив постанову, спрямовану на підвищення соціального захисту сімей загиблих героїв Революції Гідності

На засіданні Уряду, 10 червня 2020 року, прийнято рішення щодо підвищення рівня соціального захисту непрацездатних членів сім’ї осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулись у період із 21.11.2013 по 21.02.2014 (постанова Кабінету Міністрів України „Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2014 р. № 76”).

Постанова передбачає збільшення максимального розміру доходу, в межах якого встановлюється доплата сім’ям загиблих Героїв Революції Гідності. Збільшення розміру доходу з 10 тис. грн до максимального розміру пенсії, яка визначена частиною третьою статті 27 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, та виключено заробітну плату (дохід) із складових, які враховуються при визначенні розміру такої доплати.

Источник: msp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»