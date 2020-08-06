Уряд ухвалив рішення про оптимізацію структури Фонду державного майна

Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 року № 85», з доопрацюванням в одноденний термін.

Після доопрацювання постанова була затверджена та вступила в дію.

Зазначеним нормативним актом здійснюється оптимізація структури Фонду через реформування його центральної та територіальної структур, без змін загальної кількості штатних посад.

Це рішення має на меті посилення спроможності апарату Фонду до ефективного виконання поставлених завдань в умовах суттєвого зростання навантажень, та для забезпечення імплементації реформ відповідно до Плану дій Уряду.

Так, починаючи з кінця 2019 року, в управління Фонду для подальшої приватизації було передано значну кількість підприємств від інших органів управління, що суттєво збільшило функціональне навантаження на працівників центрального апарату.

«Зміни в структурі Фонду – це лише перший крок, що дозволить підвищити професійний рівень працівників, посилити інституційну спроможність та оптимізувати діяльність Фонду: зробити її більш прозорою, якісною, оперативною та ефективною», – заявила заступниця Голови Фонду державного майна України Юлія Бєлова.

Вона також зазначила, що зміни відбудуться виключно за рахунок вакантних посад, та не потребують додаткових бюджетних видатків.

Источник: spfu.gov.ua

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