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Уряд ухвалив зміни до Порядку формування державного оборонного замовлення та здійснення контролю за його виконанням

Уряд ухвалив зміни до Порядку формування державного оборонного замовлення та здійснення контролю за його виконанням

Кабінет Міністрів України ухвалив розроблені Мінекономрозвитку зміни до Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням.

Мета відповідного рішення - встановити прозорий і послідовний, поетапний процес розгляду, погодження і схвалення проекту основних показників державного оборонного замовлення Радою національної безпеки і оборони України (РНБО), профільним Комітетом Верховної Ради України та іншими зацікавленими органами влади, що відповідатиме положенням законів України “Про державне оборонне замовлення” та “Про національну безпеку України”.

Так, зокрема, схвалена Урядом постанова передбачає, що відтепер проект основних показників оборонного замовлення буде надсилатись Мінекономрозвитку до РНБО для схвалення.

На наступному етапі, після схвалення РНБО основні показники оборонного замовлення надходять до Уряду, що приймає рішення про їх затвердження, погодивши їх з профільним Комітетом Верховної Ради України. Після цього Уряд доводить основні показники оборонного замовлення до державних замовників, Мінфіну, Казначейства та інших заінтересованих центральних органів влади.

Урядова постанова також визначає, що коригування вже затверджених основних показників оборонного замовлення здійснюватиметься Кабінетом Міністрів також за погодженням із профільним Комітетом Верховної Ради України.

Очікується, що реалізація цього рішення вдосконалить і встановить чітку послідовність порядку схвалення, затвердження основних показників оборонного замовлення та внесення змін до них.

Источник: me.gov.ua

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Темы: впк, кабмин

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