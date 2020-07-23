Уряд утворив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості

Відповідний проект постанови Кабінет Міністрів України прийняв під час засідання в середу, 22 липня.

Очільником новоутвореного Міністерства стане Віце-прем’єр-міністр Олег Уруський.

«Щоб новий міністр зміг виконувати поставлені йому завдання та намічені цілі, потрібно дати йому необхідний майданчик та ресурси. Тобто створити нове міністерство. Я вже казав, що питання давно назріло. Це була наша стратегія та обіцянка ще на початку роботи нашого Уряду. Має бути новий підхід до розвитку промисловості шляхом формування ефективної державної політики та стратегії», — відзначив під час засідання Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як зауважив Віце-прем’єр-міністр Олег Уруський, метою прийняття акта є утворення центрального органу виконавчої влади, відповідального за формування та забезпечення реалізації державної промислової політики у сферах розвитку стратегічних галузей промисловості.

«Прийняття цієї постанови дозволить забезпечити сталий розвиток стратегічних галузей промисловості, створення нових робочих місць, збільшення надходжень до державного бюджету, забезпечить розвиток регіонів», — зазначив Олег Уруський.

За словами Прем’єр-міністра, першочерговий пріоритет нового відомства — оборонна високотехнологічна галузь, яка має значний потенціал в Україні. «Тому сьогодні ми офіційно даємо старт створенню нового міністерства», — додав Денис Шмигаль.

Источник: kmu.gov.ua

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