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Уряд запровадив медичним працівникам закладів освіти доплату у 20% від посадового окладу

Уряд запровадив медичним працівникам закладів освіти доплату у 20% від посадового окладу

З 1 січня 2021 року і до скасування карантину, встановленого через COVID-19, медичні працівники закладів освіти державної та комунальної форм власності отримуватимуть доплату в розмірі 20% посадового окладу. Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив 3 лютого 2021 року.

«Дякую Уряду за ухвалення цієї ініціативи. Медики в закладах освіти потребують сьогодні соціального захисту та підтримки не менше, ніж освітяни чи колеги-лікарі, які працюють у медзакладах», –зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Зазначена доплата за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я не враховуватиметься при обчисленні заробітної плати медпрацівників для забезпечення її мінімального розміру.

Доплата розраховуватиметься від посадового окладу, визначеного за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів №1298.

Доплати здійснюватимуться за рахунок коштів, передбачених на оплату праці працівників відповідного закладу освіти.

Источник: mon.gov.ua

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