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Уряд запровадив регулювання цін на гречку, цукор, макарони, молоко та інші товари

Уряд запровадив регулювання цін на гречку, цукор, макарони, молоко та інші товари

Кабінет міністрів України на період дії карантину тимчасово встановив торговельну надбавку на рівні щонайбільше 10% на деякі харчі, про це йдеться в постанові уряду, ухваленій на засіданні 12 січня

Згідно з пояснювальною запискою до постанови, на період дії карантину встановлюється граничний рівень торговельної надбавки в розмірі 10% від оптово-відпускної ціни на гречану крупу, цукор-пісок, пшеничне борошно першого ґатунку, макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна першого ґатунку), пастеризоване молоко жирністю 2,5% (у плівці), курячі яйця категорії С1, курячу тушку та вершкове масло жирністю 72,5%.

Гранична торговельна надбавка встановлюється з урахуванням рекламних, маркетингових та логістичних послуг, а також послуг із підготовки, обробки, пакування та інших пов’язаних із реалізацією кінцевому споживачу.

Це рішення урядовці пояснюють тенденцією до зростання споживчих цін на харчові продукти від початку 2021 року на внутрішньому ринку України. Так, за даними Державної служби статистики з початку року (з грудня 2020 року до листопада 2021 року) ціни на гречку зросли на 23,8% (+8,9 грн), на цукор – на 34,9% (+7,3 грн), пшеничне борошно – на 15,4% (+1,96 грн), на макаронні вироби – на 18,4% (+3,72 грн), пастеризоване молоко – на 9,2% (+2,36 грн), яйця – на 11,5% (+3,15 грн), курячу тушку – 26,9% (+15,06 грн) та вершкове масло – на 12,3% (+5,64 грн).

На засіданні 30 грудня 2021 року урядовці вже внесли батон та соняшникову олію до списку продуктів, на які встановлюється гранична торговельна націнка у розмірі 10%.

Источник: radiosvoboda.org

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