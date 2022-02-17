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Уряд затвердив бюджет Фонду соціального страхування України на 2022 рік

Уряд затвердив бюджет Фонду соціального страхування України на 2022 рік

Кабінет Міністрів затвердив бюджет Фонду соціального страхування України на 2022 рік.

Доходи Фонду в 2022 році (разом із залишком коштів на початок року) становитимуть 37,5 млрд гривень, у тому числі страхові внески – 36, 2 млрд гривень.

Видатки Фонду в 2022 році також становитимуть 37,5 млрд гривень, у тому числі видатки на матеріальне забезпечення та соціальні послуги – 22,8 млрд гривень, страхові виплати – 12,2 млрд гривень.

Бюджет Фонду на 2022 рік є збалансованим.

Источник: kmu.gov.ua

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