Уряд затвердив оновлену редакцію статуту Нафтогазу

Кабінет міністрів України ухвалив оновлену редакцію статуту НАК «Нафтогаз України» (далі – Компанія) в редакції, що наближає документ до відповідності Керівним принципам щодо корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Відповідну постанову Уряд прийняв 26 жовтня 2020 року.

«Тільки за умов дотримання визнаних стандартів корпоративного управління Компанія може стабільно працювати в інтересах акціонера. В нашому випадку йдеться про інтереси українців, адже Нафтогаз – національна компанія», – відзначила Клер Споттісвуд, голова наглядової ради НАК «Нафтогаз України».

Вона наголосила, що оновлена редакція статуту – це хоч і маленький, але позитивний крок у цьому напрямку.

«До реформи корпоративного управління Нафтогаз був «гаманцем» політиків та чорною дірою для державного бюджету з чистим збитком 85 млрд грн у 2014 році. Після старту поступового впровадження реформи Компанія почала працювати на українців та наповнювати бюджет. Як результат, у 2019-му Група перерахувала до держскарбниці понад 121 млрд грн податків і дивідендів. Кожна сьома гривня в бюджеті України, який спрямовується на зарплати медикам та вчителям, будівництво доріг і соціальні проекти – це кошти, сплачені Нафтогазом. Оновлена редакція статуту Нафтогазу наближає умови нашої роботи до керівних принципів ОЕСР, що важливо для стабільного та ефективного розвитку Компанії», – повідомив Андрій Коболєв, голова правління НАК «Нафтогаз України».

Марія Сухан, корпоративний секретар НАК «Нафтогаз України», додала, що разом з прийняттям політики власності Нафтогазу оновлений статут створює міцне підґрунтя для формування та затвердження корпоративної стратегії Групи Нафтогаз та ключових показників ефективності як для членів наглядової ради, так і для керівництва Групи.

«Це суттєвий крок вперед, але попереду ще не менш важливі кроки, які вимагають оновлення законів так, щоб на законодавчому рівні закріпити належний розподіл повноважень між органами управління державних компаній та створити рівні з приватними учасниками ринкові умови для підприємств державного сектору економіки», – підкреслила Марія Сухан.

Нагадаємо, реформа корпоративного управління Нафтогазу почалась в 2015 році. Дорожньою картою реформи став розроблений експертами та юридичними радниками План дій з корпоративного урядування.

Основна мета реформи – впровадження правил та процедур, що відповідають найкращим світовим практикам та забезпечують захист прав власника, наявність повноцінних та ефективних органів управління, чіткий розподіл повноважень, функціонування системи внутрішнього контролю, усунення політичного впливу та створення рівних з комерційними компаніями умов на ринку, що відповідає керівним принципам щодо корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності ОЕСР.

Зміни у Нафтогазі дали старт реформі корпоративного врядування всіх державних компаній України. https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/E0EE47A6EE91B6C2C2257DB4002B4FBA?OpenDocument&Expand=1&

Департамент з інтегрованих комунікацій НАК «Нафтогаз України»

Источник: naftogaz.com

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