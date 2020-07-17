Уряд затвердив план заходів з розвитку соціально відповідального бізнесу

Уряд затвердив план заходів з виконання Концепції розвитку соціально відповідального бізнесу до 2030 року. Таке рішення було ухвалене на засіданні Кабінету Міністрів України.

Реалізація плану заходів сприятиме підвищенню рівня обізнаності населення щодо політики та практики ведення соціально відповідальної діяльності, яка базується на міжнародних стандартах та забезпечить послідовне впровадження цих принципів в діяльність суб’єктів господарювання.

“Соціальна відповідальність - важлива частина діяльності сучасного бізнесу. Вона позитивно впливає на репутацію компанії, сприяє підвищенню конкурентоспроможності українських підприємств на міжнародному ринку та покращенню інвестиційного іміджу України”, - коментує Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Ведення соціально відповідального бізнесу сприятиме підвищенню стандартів життя українців, зокрема, забезпеченню гідних умов та оплати праці, зменшенню негативного впливу на навколишнє середовище, забезпеченню захисту прав людини.

“План заходів готувався Мінекономіки спільно з іншими міністерствами, провідними бізнес асоціаціями та громадськістю”, - додає заступник Міністра Ігор Дядюра.

З текстом документа можна ознайомитися за посиланням: https://bit.ly/394pQvV.

Нагадаємо, що Концепція реалізації державної політики у сфері розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року була ухвалена Урядом 24 січня 2020 року.

Источник: me.gov.ua

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