Уряд затвердив порядок проведення “газових аукціонів” для виробників соціально значущих продуктів

Кабінет Міністрів України затвердив порядок проведення спеціальних торгів природним газом для виробників соціально значущої продукції. Відповідна постанова була прийнята на засіданні Уряду у середу, 12 січня.

Документ розроблений Міністерством енергетики України на виконання постанови № 1433 «Про затвердження переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках». Вона зобов’язує газодобувні компанії реалізувати на біржі 20% газу, видобутого в Україні у період дії карантину. Стартова ціна «блакитного палива» повинна відповідати ціні природного газу власного видобутку (до врахування рентних платежів) та може включати постачальницько-збутову надбавку (постачальницьку винагороду) не більше 24%.

Згідно з постановою, продавець газу зобов’язаний повідомити біржі граничну ціну продажу природного газу, яка буде максимальною для укладання біржової угоди по кожній з заявок не пізніше, ніж за 4 (чотири) години до початку проведення торгової сесії. У випадку невиконання цієї вимоги, стартова ціна продавця буде визначена як гранична.

Цінові ліміти, вище яких не може укладатись угода, будуть встановлені біржею на основі отриманої від продавця інформації.

На спеціальні аукціони будуть допускатися компанії-виробники соціальних продуктів, що входять до списку Міністерства аграрної політики та продовольства України, а також трейдери, які мають укладені договори з даними компаніями.

Для забезпечення чесної конкуренції, торги відбуватимуться в умовах анонімності (знеособлення) учасників-покупців. Газові аукціони відбуватимуться виключно у робочі дні.

За організаційними складовими торгів та дотриманням порядку процедури слідкуватиме комітет, до якого увійдуть представники від Мінекономіки, Міненерго та Мінагрополітики.

Оголошення про проведення торгів будуть розміщуватись на сайті уповноваженої біржі та міститимуть найменування продавців, стартову ціну, кількість та розміри лотів, крок торгів та умови постачання. Також повідомлення міститимуть інформацію про час та дату проведення торгів, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати, порядок та кінцеву дату надання заявок на купівлю та іншу інформацію, що стосується торгів.

Нагадуємо, за попередніми даними, у січні 2022 року газовидобувні компанії мають продати близько 80 мільйонів кубометрів «блакитного палива» українського видобутку виробникам хліба, олії, яєць, курятини та борошна.

Ці тимчасові заходи регуляторного впливу спрямовані на підтримку вітчизняних підприємств, які є виробниками продовольчих товарів істотної соціальної значущості та спрямовані на підтримку їх роботи та недопущення стрімкого зростання цін на харчові продукти першої необхідності.

Источник: kmu.gov.ua

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