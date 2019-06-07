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Уряд затвердив Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2019-2022 роки

Уряд затвердив Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2019-2022 роки

Кабінет Міністрів затвердив Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2019-2022 роки – основоположний документ для ефективної реалізації боргової політики, що визначає основні цілі, завдання та заходи з управління державним боргом.

Стратегія розроблена з урахуванням макроекономічних прогнозів і задач бюджетної політики та спрямована на поступове досягнення на кінець 2022-го року відношення обсягу державного боргу до ВВП на рівні не більш як 43%.

«Після свого пікового значення у 69,2% в кінці 2016 року, держборг у відсотках до ВВП знизився до 52,3% на кінець 2018 року. Цей індикатор є одним із ключових для інвесторів, адже показує здатність країни повертати борги. Це, також, свідчить і про зменшення боргового навантаження на бюджет країни, — підкреслила Міністр фінансів України Оксана Маркарова. —Таку позитивну тенденцію ми можемо спостерігати завдяки покращенню макроекономічних показників та злагодженим діям Уряду. Стратегія з управління держборгом покликана продовжити таку динаміку»

Реалізація завдань Стратегії включає такі основні заходи:

1. збільшення частки держборгу у національній валюті;

2. залучення іноземних інвесторів до інвестування в гривневі ОВДП;

3. подовження середнього строку до погашення державних цінних паперів і забезпечення рівномірного графіка погашення держборгу;

4. здійснення операцій з активного управління держборгом для зменшення пікових навантажень на бюджет та стимулювання попиту на державні цінні папери;

5. проведення роботи із забезпечення повноцінного доступу України на міжнародний ринок капіталу;

6. подальше вдосконалення політики управління держборгом, шляхом створення та ефективного функціонування Агентства з управління державним боргом з використанням найкращих світових практик;

7. збільшення довгострокового пільгового фінансування шляхом розширення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями (зокрема Світовим банком, МВФ, ЄБРР, ЄІБ) та країнами-партнерами.

Впровадження Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2019-2022 роки також дозволить збільшити рівень прозорості політики управління державним боргом та підвищити її ефективність.

Источник: minfin.gov.ua

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