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Уряд затвердив законопроект, який передбачає можливість надання допомоги по частковому безробіттю на випадок нових епідемій в Україні

Уряд затвердив законопроект, який передбачає можливість надання допомоги по частковому безробіттю на випадок нових епідемій в Україні

Уряд розширив дію статті 47-1 Закону України «Про зайнятість», яка передбачала допомогу по частковому безробіттю на період карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. Відповідний законопроєкт був ухвалений сьогодні на черговому засідання Кабінету Міністрів України.

Наразі законодавство передбачає надання цього виду допомоги тільки в період карантину через коронавірус. Новий законопроект розширює програму по частковому безробіттю і дозволяє отримувати допомогу у випадку встановлення подібних обмежень у зв'язку з іншими захворюваннями в майбутньому та надає Уряду право визначати порядок надання допомоги на період карантину, її розмір, строки надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги.

Програма підтримки по частковому безробіттю продемонструвала свою дієвість у запобіганні масовому вивільненню працівників. Завдяки їй вдалося зберегти понад 360 тисяч робочих місць, здійснивши загальні виплати на суму більш 1,5 мільярдів гривень.

Довідково:

Допомога по частковому безробіттю виплачується роботодавцям із числа суб’єктів малого та середнього підприємництва, які зупинили чи скоротили свою діяльність у зв’язку з карантином.

Для отримання допомоги роботодавцю необхідно звернутися до центру зайнятості за місцем сплати ЄВ. Детально про порядок і умови отримання допомоги по частковому безробіттю можна ознайомитися за посиланням: https://bit.ly/3gBpSyX.

Источник: me.gov.ua

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