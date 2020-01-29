Уряд змінив формулу розрахунку ціни на газ

Ціна придбання природного газу за спецобов'язками не може бути вищою від ціни продажу плюс торговельна надбавка "Нафтогазу" на рівні 1,917% від зазначеної ціни

Кабінет Міністрів вніс зміни до положення про покладення спеціальних обов’язків на суб'єктів ринку природного газу.

З 1 січня 2020 року Нафтогаз продає газ за цінами, які не можуть бути вищими від рівня, "який враховує середньоарифметичне значення фактичних цін природного газу на наступну добу поставки газу на нідерландському газовому хабі за період 1 – 22 числа місяця постачання газу відповідно до інформації біржі Powernext/EEX, різницю між ціною на хабі TTF та кордоні України і тариф на послуги транспортування природного газу для точки входу в Україну на міждержавному з'єднанні з Польщею/Словаччиною/Угорщиною".

Ціна придбання природного газу за спецобов'язками не може бути вищою від ціни продажу плюс торговельна надбавка "Нафтогазу" на рівні 1,917% від зазначеної ціни.

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель зазначив, що ця постанова уряду дасть змогу зменшити ціни на газ для населення.

Источник: 5.ua

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