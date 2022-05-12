Уряд змінює структуру імпорту пального в Україну — Мінекономіки

В Україні змінюються маршрути постачання пального, збільшується його перевезення авто, залізничним та річковим транспортом.

Про це повідомляє Міністерство економіки України в Телеграмі, передає Укрінформ.

«Ми активно переорієнтовуємо Україну на інші маршрути постачання пального. В результаті збільшили об'єми автоперевезення у травні до березня у 15 разів, залізничні та річкові – в 5 разів”, – йдеться в повідомленні.

Очікується, що в травні Україна потребуватиме 120 тис. т. бензинів та 254 тис. т дизелю. За словами Міністра економіки, ці потреби вдасться забезпечити за рахунок максимальних обсягів імпорту, збільшивши пропускну спроможність автомобільних переходів та залізничного перевантаження.

Також триває робота над вузлами перевантаження на залізниці та нестандартними логістичними маршрутами через порти Чорного моря, Балтики та Андріатики.

В Мінекономіки сподіваються, що отримані позитивні сигнали щодо нових можливостей постачання пального після енергетичного форуму в Варшаві сприятимуть і збільшенню перевалки пального через Польщу з 60 до 200 тис. тонн на місяць.

Наразі, як повідомляють в міністерстві, триває активна робота над завезенням запасів пального для операторів ринку. За минулу добу сукупні залишки операторів показали мінімальне зростання. Тож великі мережі АЗС змогли збільшити ліміти відпуску палива в одні руки.

Як повідомлялося, одним із наслідків російської агресії стала паливна криза в Україні. Оскільки до війни значну частину потреб у бензинах і дизпаливі країна задовольняла за рахунок постачань із росії та білорусі. Ще 10% імпортувала з Литви (через білорусь), стільки ж — завозила морем. Тепер ці маршрути втрачено. А для переорієнтування ринку на закупівлі пального в Європі потрібен час – зокрема, через проблеми з транспортуванням. Окрім того, ворог цілеспрямовано нищить об'єкти паливної інфраструктури, атакуючи бази зберігання автозаправних мереж, продуктопроводи та виробничі потужності українських НПЗ.

Источник: ukrinform.ua

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